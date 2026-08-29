До дни ще стане ясно кой ще е кандидатът за вицепрезидент на Илияна Йотова. Това обяви тя в Старозагорско. В столицата - Националният съвет на БСП официално подкрепи кандидатурата ѝ. Междувременно, десните формации все още нямат официална номинация.

„През следващата седмица ще знаете името и на вицепрезидента, а на 8 септември ще знаете и името на председателя на инициативния комитет, когато ще бъде и неговото учредяване”, обясни Йотова.

Илияна Йотова: През следващата седмица ще стане ясно името на вицепрезидента

Засега явна подкрепа Йотова има от „Прогресивна България” и БСП. А днес на „Позитано 20” Националният съвет на социалистите затвърди решението на Изпълнителното бюро и с пълно единодушие реши, че подкрепят Илияна Йотова.

„Създадохме Национален предизборен щаб, който да се включи и да подпомогне Илияна Йотова в нейното избиране. Излъчихме официална група за контакт с екипа на Йотова и ще започнем тези разоговори още от утре”, заяви председателят на партията Крум Зарков.

БСП потвърди подкрепата си за Илияна Йотова за президент

От БСП очакват съставът на инициативния комитет да е балансиран и в него да има както граждански, така и политически лица. Не по-малко важно е, напомниха от централата на БСП, е кой ще е кандидатът за вицепрезидент.

„Непрекъснато трябва да се напомня, че вицепрезидентът не е просто заместник на президента, а отделна институция, на която обикновено държавният глава делегира много важни правомощия като помилването. Затова ние ще влезем в тези разговори като искаме първо да чуем какво е предвидила Йотова”, допълни Зарков.

Бойко Борисов: Без обединение вдясно партийните кандидати нямат шанс срещу Илияна Йотова

И докато вляво вече президентската двойка е наполовина ясна, то вдясно все още ясен кандидат липсва. Името, което продължава да се коментира като очакван кандидат за президент е това на Андрей Гюров, но той все още не е потвърдил, че би участвал в изборите на 25 октомври.

„Предстоящите избори са предрешени и всичко дружно помагат на г-жа Йотова да спечели. Заради политическия хейт през годините, включително и от нас към другите, кандидатура подкрепена от партия е обречена. Остават около десетина дни да дойде разум, за да се противопостави лявото на дясното”, каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

Лидерът на ГЕРБ заяви и че не вярва в честното провеждане на изборите. Затова отново призова за обединение на формациите вдясно. „Доверие имаме ли? Аз нямам. Трябва ли да пусна партията в решен мач? Може - ако е общо, дясно и демократично обединение. В противен случай не виждам смисъл”, допълни Борисов.