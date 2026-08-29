Снимка: БГНЕС
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Илияна Йотова: През следващата седмица ще стане ясно името на вицепрезидента
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"Ще влезем в разговорите за това кого Йотова предлага за вицепрезидент", заяви Крум Зарков
БСП потвърди подкрепата си за Илияна Йотова за президент на България. Решението е взето единодушно на Националния съвет на партията, без гласове „против“ и „въздържал се“. Това заяви лидерът на БСП Крум Зарков.
По думите му социалистите са създали Национален предизборен щаб, който ще подпомага кампанията на Йотова. Засилено е и Изпълнителното бюро на партията, за да може БСП активно да участва в предстоящата президентска кампания.
„БСП влиза в президентските избори единна и напълно координирана“, заяви Зарков. Той изрази увереност, че резултатът от кампанията ще бъде избирането на Йотова за президент.
Илияна Йотова: През следващата седмица ще стане ясно името на вицепрезидента
Зарков коментира и предстоящото сформиране на инициативния комитет зад кандидатурата на Йотова. Той заяви, че има пълно доверие на политическия ѝ опит да състави балансиран екип.„Съвсем логично е в този комитет да има и политически фигури, и граждански лица“, посочи лидерът на БСП.
Той подчерта, че вицепрезидентът не е просто заместник на държавния глава, а самостоятелна институция, на която президентът може да възлага важни правомощия. „Затова ще влезем в разговорите за това кого Йотова предлага за вицепрезидент. Те трябва да започнат веднага. Ние сме готови за тях“, заяви Крум Зарков.
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