Снимка: БТА
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Тя коментира и случая със задържането на Гергана Петрова
През следващата седмица ще стане ясно името на вицепрезидента. Това заяви президентът Илияна Йотова.
Тя коментира и случая със задържането на Гергана Петрова в Струмяни по време на посещението на премиера Румен Радев в района. „Заставам изцяло в нейна защита. Най-важното са нейните права и тяхното гарантиране“, посочи Йотова.
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Президентът коментира и предстоящия избор на членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота. По думите ѝ очаква Народното събрание да постигне консенсус по темата, тъй като дълго време не е успявало да избере своите представители.
Йотова подчерта, че трябва да бъдат предложени достойни кандидати, а процедурата по избора да бъде прозрачна. „Ако отново посеем съмнения в начина, по който се избира ВСС, тогава нищо не сме свършили“, заяви държавният глава.Редактор: Дарина Методиева
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