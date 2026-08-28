Илия Тупаров вече не изпълнява длъжността директор на ОДМВР - Благоевград. Той е освободен със заповед на вътрешния министър Иван Демерджиев след случая с принудителното отвеждане на Гергана Петрова по време на посещението на премиера Румен Радев в Струмяни.

Тупаров изпълняваше временно длъжността след преназначаването му със заповед на Емил Дечев. От МВР посочват, че решението на Демерджиев е свързано с действията на служители на областната дирекция в Струмяни и последвалата реакция на ръководството.

„Директорът не докладва своевременно за случая, а реакцията на служителите на място превишава необходимите действия“, заяви вътрешният министър.

„Гарантирането на правата и свободите на българските граждани е основен приоритет пред МВР“, допълни Демерджиев.

До решението се стигна след разпространени в социалните мрежи кадри от принудителното отвеждане на Гергана Петрова по време на посещението на премиера Румен Радев в пострадалия от наводненията район.

На видеото се вижда как трима полицаи се опитват да качат жената в служебен автомобил, докато тя настоява, че не е нарушила закона и иска да се прибере при детето си. Присъстващи на мястото граждани също питат служителите какви са основанията за действията им.

Петрова публикува информация за последствията от бедствието в Струмяни и критики към действията на институциите. В местни медии и социалните мрежи тя е споделяла снимки и информация за пораженията от пороите, включително за щетите по инфраструктурата и ВиК мрежата.

Какво обясниха МВР и НСО

След разпространението на кадрите от МВР обясниха, че полицаите са се намесили по искане на Националната служба за охрана. Според официалната информация Петрова е направила опит да влезе в обособена зона за журналисти, като от нея няколко пъти били поискани документ за самоличност и журналистическа карта.

След като не представила документите, от НСО поискали съдействие от полицията. Жената била отведена в районното управление за установяване на самоличността ѝ. Там ѝ били съставени предупредителен протокол за нарушаване на обществения ред и акт по Закона за българските лични документи, след което била освободена.

От НСО заявиха, че става дума за лице, направило многократни опити да наруши охраняваната зона в непосредствена близост до човек под охраната на службата. Според НСО действията по установяване на самоличността са предприети след отказ за съдействие и неизпълнение на разпорежданията на служителите.

Премиерът разпореди проверка

След като случаят получи широк обществен отзвук, премиерът Румен Радев разпореди проверки в МВР и НСО. Целта е да бъдат установени всички обстоятелства около инцидента, включително дали представители на някоя от двете институции са превишили правомощията си.

От Министерския съвет уточниха, че самият инцидент не се е случил в присъствието на министър-председателя.

Последваха и политически реакции

От ГЕРБ поискаха обяснения от Радев и Демерджиев за основанията за действията на полицията и употребената сила. От партията настояха да стане ясно кой е разпоредил намесата на служителите и дали ще има последствия за действията им.

Съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев също поиска МВР да изясни причините за отвеждането на Петрова, употребата на сила и поставянето на белезници. Той отправи и парламентарно питане по случая.

Реакция дойде и от депутата от ПП Николай Денков. Според него случаят е показателен за засилване на натиска върху критични гласове и журналисти. Денков заяви, че в страната се прави опит да бъде изпробван модел, подобен на този в Грузия, но изрази увереност, че българското общество няма да приеме подобен сценарий.

Редактор: Цветина Петкова