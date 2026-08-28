Жена на име Гергана Петрова е била принудително отведена в районното управление по време на посещението на премиера Румен Радев в Струмяни. Кадри от случилото се бяха разпространени от местния сайт „Пиринско“ в социалните мрежи.

На видеото се вижда как трима полицейски служители се опитват да качат Петрова в служебен автомобил, докато тя настоява, че не е извършила нарушение. „Нищо лошо не съм направила, не съм нарушила закона. Това е моето село“, повтаря екоактивистката. „Няма да влизам в колата, оставете ме да се прибера вкъщи при детето си“, настоява тя. На кадрите се чуват и присъстващи граждани, които питат служителите защо я отвеждат и заявяват, че според тях полицията няма право да го прави.

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Петрова редовно публикува информация за бедствената ситуация в района на Струмяни и критикува реакцията на властите. В местен сайт и в социалните мрежи тя е публикувала множество снимки и материали за щетите от поройните дъждове, включително за пораженията по инфраструктурата и ВиК мрежата.

Какво обясниха от МВР

По-късно от МВР разпространиха позиция за случая. Според ведомството полицейските служители са се намесили след искане за съдействие от Националната служба за охрана.

По информация на НСО жената се опитала да влезе в специално обособена зона за журналисти. Служителите няколко пъти поискали от нея да представи документ за самоличност и журналистическа карта. Според официалната версия тя не го направила, след което от НСО потърсили съдействие от органите на МВР с цел гарантиране на безопасността.

Петрова била принудително отведена в районното управление, за да бъде установена самоличността ѝ. Там ѝ е съставен предупредителен протокол за нарушаване на обществения ред, както и акт по Закона за българските лични документи, тъй като не е носила документ за самоличност. След извършването на тези действия тя е била освободена.

Позицията на НСО

Националната служба за охрана информира, че в Струмяни служители на НСО потърсили съдействие от органите на МВР за установяване на самоличността на лице, извършило многократни опити за нарушаване на охраняваната зона в непосредствена близост до охранявано от НСО лице по време на негово посещение.

След демонстративен отказ за съдействие и пренебрегване на законово регламентирани разпореждания от страна на лицето, са предприети мерки за установяване на неговата самоличност от страна на органите на МВР, съгласно законовия ред.

Премиерът Радев разпореди проверка по случая

Във връзка с информацията за задържане на гражданка след посещението на министър-председателя Румен Радев в Струмяни, премиерът разпореди проверка по случая в МВР и НСО. Ще бъдат изяснени всички обстоятелства, включително дали е имало превишаване на правомощия от страна на някоя от двете институции. Инцидентът не се е случил в присъствието на министър-председателя.

ГЕРБ поиска обяснения от Радев и Демерджиев за задържането в Струмяни

От ГЕРБ поискаха публични обяснения от премиера Румен Радев и вътрешния министър Иван Демерджиев за действията на полицията по време на посещението на министър-председателя в Струмяни. От партията посочват, че на място са били задържани граждани, сред които и журналистът Гергана Петрова.

В позицията си от ГЕРБ настояват да стане ясно какви са били основанията за арестите и защо спрямо нея е била използвана сила и са му поставени белезници. От партията питат още дали задържането е било свързано с опит на Петрова да зададе въпроси на премиера.

ГЕРБ настоява да бъде посочено и кой е разпоредил действията на полицейските служители, както и дали ще последва наказание. От формацията очакват Радев и Демерджиев да дадат оценка на поведението на органите на реда.

Поставен е и въпросът дали е бил задържана въпреки представени документи за самоличност. Според ГЕРБ публичното задържане на журналист във връзка с изпълнението на професионалните му задължения би представлявало сериозен сигнал за състоянието на демокрацията. От партията подчертават, че действията на полицията трябва да имат ясно законово основание, да бъдат пропорционални и да гарантират правата както на гражданите, така и на представителите на медиите.

Ивайло Мирчев: Настоявам МВР да изясни причината за ареста, поставянето на белезници и употребата на сила срещу жена при посещението на премиера Радев

Съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев поиска от МВР подробна информация за действията на полицията спрямо Гергана Петрова по време на посещението на премиера Румен Радев в Струмяни. Той отправи парламентарно питане до Вътрешното министерство за причините за отвеждането ѝ, поставянето на белезници и използването на сила.

Според Мирчев към момента не са достатъчно изяснени обстоятелствата, довели до действията на органите на реда. „Настоявам органите на МВР да изяснят причината за ареста, употребата на сила и поставянето на белезници на жена от няколко полицаи“, заяви той.

Мирчев посочи, че намесата на полицията е последвала искане за съдействие от Националната служба за охрана във връзка с посещението на министър-председателя. „Не смятам, че НСО и МВР трябва да се занимават с разчистването на терена при посещенията на премиера, който и да е той, и затова искам изясняване на всички факти и обстоятелства около този арест“, допълни съпредседателят на „Да, България“.

Според него по първоначална информация Гергана Петрова е журналист и активист от местната общност. Тя е участвала и в дейностите по разчистване след бедствието, засегнало района на Струмяни. Мирчев изрази предположение, че Петрова е искала да разговаря с премиера по време на посещението му. „Сигурен съм, че Петрова е имала какво да каже на премиера, но са ѝ попречили“, заяви той.

Депутатът от ПП Николай Денков направи сравнение между отношението към журналистите при предишния и настоящия модел на управление. По думите му в миналото представители на медиите са били обиждани, освобождавани от работа, а срещу критично настроените са били организирани компроматни кампании чрез жълти издания.

Според Денков сега натискът преминава на друго ниво, като към него се добавят и арести на журналисти. Той изрази мнение, че в България се прави опит да бъде изпробван модел, подобен на този в Грузия. Денков обаче заяви, че подобен сценарий няма да успее, тъй като българското общество няма да го приеме.

По думите му въпреки пропагандата и използването на държавната машина българите остават свободни хора и няма да търпят подобно отношение.

Редактор: Цветина Петкова