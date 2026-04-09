От политическа партия ГЕРБ се оплакаха от полицейски произвол в Сапарева баня. В домовете на трима души от местната структура тази сутрин били извършени акции по сигнал за дейност, свързана с купуване на гласове.

От формацията заявиха, че не са открити никакви доказателства в тази посока и изразиха възмущението си от действията на висшето ръководство на МВР в лицето на служебния министър Емил Дечев, което, според тях, имало за цел да дискредитира и отслаби ГЕРБ преди изборите.

МВР отговори на обвиненията, като заяви, че политиката на ведомството е да се проверява всеки един сигнал и няма никаква преднамереност в действията му.

