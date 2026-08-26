Два месеца преди президентските избори на 25 октомври все още има неизвестни около част от кандидат-президентските двойки. Някои формации вече обявиха своите номинации, докато вдясно все още не е взето окончателно решение за общ кандидат. Все повече са очакванията това да е бившият служебен премиер Андрей Гюров.

Президентът Илияна Йотова ще участва в изборите, като ще бъде издигната от инициативен комитет. Тя ще получи и политическа подкрепа от „Прогресивна България“ и БСП. Все още обаче не е ясно кой ще бъде кандидатът за вицепрезидент.

Битката за "Дондуков" 2: Какво предстои да се случи на изборите

Със свои номинации вече излязоха и други политически сили. БЗНС издигна Николай Нанев за президент, а Цвета Кирилова - за вицепрезидент.

Сред кандидатите за държавен глава е и бившият служебен земеделски министър Иван Христанов. Все още не е обявено кой ще бъде негов партньор в надпреварата.

Инициативният комитет „Народна сила“ номинира доц. Георги Димов за президент, а за вицепрезидент - генерал Димитър Шивиков.

Нова кандидат-президентска двойка беше обявена и вчера. Лидерът на МЕЧ Радостин Василев влиза в битката за „Дондуков“ 2, като негов кандидат за вицепрезидент е Красимир Манов.

Най-голяма интрига остава около кандидатурата на десните формации. Сред обсъжданите имена е това на бившия служебен премиер Андрей Гюров. Като негов възможен партньор се посочва Георги Кандев.

От „Продължаваме промяната“ заявиха, че решението за издигането на Гюров е негово, а формацията е заявила готовност да го подкрепи: „Решението за издигането на кандидатурата е на Андрей Гюров. Ние сме обявили, че ще го подкрепим“, заяви депутатът Радослав Рибарски.

От „Демократична България“ също посочват, че работят по подготовката за президентските избори, но окончателното решение ще бъде взето от органите на формацията. „Към този момент работим много активно с местните организации за президентските избори. Тогава, когато дойде конкретният момент, ще съберем нашите органи и ще вземем решение“, каза Ивайло Мирчев.

Очаква се през следващите седмици да станат ясни и останалите кандидат-президентски двойки, както и окончателната позиция на десните формации.