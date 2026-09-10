Делото срещу Мариус Борг Хьойби, най-големия син на норвежката кралица Мете-Марит, ще влезе отново в съда, след като жалбата му беше уважена.

От Апелативния съд обявиха, че започват незабавна подготовка за разглеждането на случая. Все още обаче не е определена дата за новото заседание.

Адвокатът на 29-годишния Хьойби - Петер Секулич, коментира пред норвежката обществена телевизия, че е доволен от решението, което по думите му е било очаквано.

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През юни Хьойби беше осъден на четири години лишаване от свобода за две изнасилвания, домашно насилие и редица други престъпления. Той обжалва частта от присъдата, свързана с двете обвинения за изнасилване и нападението над негова бивша приятелка.

В момента Хьойби е под стража в кралското имение „Скаугум“, където е с електронна гривна. Решението той да бъде преместен там беше взето след смъртта на крал Харалд V, който е негов доведен дядо. На Хьойби беше разрешено да присъства и на погребението на норвежкия монарх, което се състоя вчера в Осло.

Редактор: Цветина Петкова