Отворете Google Maps в Торонто и може да видите едно име за дадено място. Отворете го в Ню Йорк и може да видите друго. Все по-често картата в джоба ви може да зависи от това къде се намирате, пише "Би Би Си".

Точно това се случва с езерото Онтарио – най-малкото от Големите езера, разположени на границата между САЩ и Канада. След като президентът Тръмп нареди на правителството на САЩ да го преименува на Езеро Америка след провала на търговските преговори между двете страни това лято, езерото започна да се появява с различни имена на различни карти.

Тръмп преименува езерото Онтарио на "езерото Америка"

Но промяната на име в правителствена база данни не означава непременно, че останалата част от света ще го нарича така. От дигиталните карти до туристическите организации и местните общности, спорът около езерото Онтарио показва колко сложно може да бъде преименуването на дадено място – и кой в крайна сметка решава кое име ще се наложи.

Кой решава какво да бъде изписано на картата?

Не е изненадващо, че Канада не прие промяната. В САЩ обаче тя започна с федералната Информационна система за географските наименования (GNIS).

Снимка: Getty Images

Google отрази промяната в съответствие с дългогодишната си политика да използва официални правителствени източници за географските наименования, което означава, че потребителите в САЩ вече виждат „езеро Америка“, докато потребителите в Канада продължават да виждат „езеро Онтарио“. Apple Maps също прие новото име след натиск от страна на Тръмп.

Тръмп обяви Луната за американска

Но частните картографски компании не са законово задължени да следват федералното наименование. MapQuest, известен най-вече като един от първите инструменти за дигитални карти, отказа да приеме новото име. „MapQuest се фокусира върху запазването на име, с което хората са свикнали“, заяви Дъг Бергер, генерален мениджър на MapQuest. „Когато хората имат нужда от указания за път, те търсят познатото. Решението беше лесно", каза още той.

Какво значение има едно име?

Различните реакции показват как една федерална промяна на име може бързо да доведе до множество версии на една и съща география.

Окръг Освего в щата Ню Йорк, който граничи с езерото, е избрал да запази името „езеро Онтарио“ в официалните си и бизнес материали, като се позовава на историческото значение на името и разходите за данъкоплатците и собствениците на бизнеси, свързани с промяната на името.

Племето сенека също публикува изявление, в което се противопоставя на решението на Тръмп, като отбеляза произхода на името на езерото като част от историята на коренното население.

Когато две имена съществуват едновременно

Но извън САЩ и Канада въздействието от промяната на името може да бъде ограничено. „Наименуването на водните басейни обикновено е в рамките на националните юрисдикции“, обяснява Тауфик Рахим, който е старши научен сътрудник в безпартийния мозъчен тръст New America и автор на „Trump 2.5: A Primer“. „Въпреки че съществуват международни организации като IHO (Международната хидрографска организация), те нямат правомощия да решават спорове и обикновено, когато има спор, могат да се използват две или повече имена", допълва той.

Снимка: iStock

Дългогодишен пример е спорът около наименованията „Персийски залив“ и „Арабски залив“. Персийският залив остава стандартното име, използвано от ООН, IHO и повечето световни атласи, докато арабските държави, граничещи с водния басейн – включително Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства, Кувейт, Катар, Бахрейн и Оман – като цяло използват „Арабски залив“ и от 60-те години насам насърчават съюзниците си да правят същото.

По-скорошен пример е решението на Тръмп от януари 2025 г. да преименува Мексиканския залив на Американски залив. Новото име беше прието в американските федерални карти и от някои дигитални картографски услуги, докато в Мексико и за международните потребители продължи да се използва Мексикански залив или и двете имена.

В Мобил, Алабама, Националният морски музей на Мексиканския залив наскоро похарчи близо 100 000 долара за ребрандиране, след като името беше променено.

Подобен проблем сега се разиграва и от американската страна на езерото Онтарио. Националният морски резерват „Езерото Онтарио“ – федерално определена защитена зона, обхващаща 4460 кв. км води и дъно на езерото край източното крайбрежие на щата Ню Йорк – запазва името си. Националната администрация за океаните и атмосферата (NOAA), която управлява резервата съвместно с щата Ню Йорк, посочва, че изпълнителната заповед се отнася до федералните обозначения на самото езеро, но не променя отделно определеното име на резервата. Агенцията актуализира своите материали, за да обозначава езерото като Езеро Америк“, докато резерватът запазва името Национален морски резерват „Езерото Онтарио“.

Организационната и финансовата тежест от промяната на името вероятно ще падне върху Съединените щати и американските данъкоплатци. Освен това се отразява и на отношения между Канада и САЩ.

Редактор: Цветина Петрова