Снимка: БТА/Видео:"Ройтерс"
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Промяната влиза в сила незабавно, заяви америкнският президент
Президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа изпълнителна заповед за преименуване на езерото Онтарио на "езерото Америка". Той заяви, че промяната влиза в сила незабавно, съобщиха световните агенции. Според представител на Белия дом указът възлага на Министерството на вътрешните работи да извърши промяната.
Тръмп спря търговските преговори с Канада заради реклама с Роналд Рейгън (ВИДЕО)
Езерото Онтарио е едно от петте Големи езера в Северна Америка и се намира на границата между американския щат Ню Йорк и канадската провинция Онтарио.
Канадският премиер Марк Карни все още не е коментирал темата.
САЩ оттегли поканата си към Канада за Съвета за мир след коментар на премиера ѝ в Давос
Преименуването идва на фона на обтегнати отношения между Вашингтон и Отава. Търговските преговори между САЩ и Канада се провалиха миналата седмица. Двете страни си отправиха взаимни обвинения за неуспеха на тридневните интензивни разговори.Редактор: Станимира Шикова
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