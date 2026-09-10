Най-малко 17 души, включително няколко деца, загинаха при пожар в училище в източната част на Демократична република Конго. Очевидец на място каза пред "Ройтерс", че е помогнал телата да бъдат натоварени в линейки.

Местна болница съобщи, че е приела 10 тела на загинали при пожара. Друга болница обаче посочи, че е приела повече от 50 ученици, 14 от които вече мъртви.

Град Букаву е контролиран от подкрепяните от Руанда бунтовници от групировката "Алианс на река Конго"/М23, откакто миналата година движението предприе офанзива в източната част на ДР Конго.

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Причината за пожара засега остава неизвестна. Координаторът на алианса на бунтовниците Корней Нангаа каза пред "Ройтерс", че все още липсват точни данни, но съобщи за около 10 загинали.

Редактор: Дарина Методиева