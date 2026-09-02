Повече от 3000 души са починали от ебола в Демократична република Конго, откакто настоящата епидемия беше официално обявена в средата на май, съобщиха днес здравните власти, цитирани от ДПА.

В страната са потвърдени общо 6186 случая на заразата, от които 3007 са били със смъртоносен изход. Около 830 души в момента се лекуват или са в изолация, докато 1409 пациенти се считат за излекувани напълно от заразата.

СЗО предоставя ваксина за справяне с епидемията от ебола в Конго

Заразата се предава чрез физически контакт и контакт с телесни течности и причинява треска, диария и кървене. Смъртността е 48,6%, което означава, че почти половината пациенти умират. Най-много са жертвите сред малките деца.

Епидемията от ебола в Конго е най-смъртоносната в историята на страната. По данни на ООН в момента вирусът отнема живота на един човек на всеки 30 минути.

Редактор: Георги Иванов