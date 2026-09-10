Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност мъж и жена, представили неистински документи пред служителите на летище „Васил Левски“.

Случаят е от сряда. Около 06:00 часа мъжът и жената били проверени на трасе „Заминаване“ на летището. При проверката те представили документи с неистиснки визови стикери. На документите е придаден вид, че са издадени от посолството на Република Полша в Шанхай.

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По случая са образувани две досъдебни производства за използване на неистински документи.

Прокуратурата е постановила двамата да бъдат задържани за срок до 72 часа. Като причина е посочена опасността да се укрият, тъй като нямат адрес за пребиваване в България. Разследването по случая продължава.

Редактор: Георги Иванов