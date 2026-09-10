Кралица Маргрете, бивша владетелка на Дания, е изписана от болницата, където се намираше от неделя, съобщи днес кралският дво..

"Нейно Величество кралица Маргрете получи разрешение тази сутрин да напусне болницата "Ригсхоспиталет" и вече се е върнала в двореца Фреденсборг", се посочва в изявление на кралския двор.

Датската кралица Маргрете Втора беше приета в болница след падане

86-годишната кралица беше лекувана от хематом в тазобедрената област на таза и дехидратация. Според кралския двор тя "се чувства добре, но ще трябва да си почива през следващите дни".

Това е третият път, в който бившата владетелка на Дания бе хоспитализирана тази година, отбелязва АФП.

Редактор: Ивета Костадинова