Ремонтните дейности по централния булевард в Тбилиси, които от месеци предизвикват задръствания и недоволство сред жителите, неочаквано се превърнаха в истинска археологическа сензац, разкривайки рядко съкровище. На шест метра дълбочина археолози попаднаха на керамична работилница от 10-и век, пазеща тайните на древния Път на коприната.

Артефактите разказват за начина, по който градът е бил ключов търговски и културен център между Изтока и Запада.

"Това е археологически обект от един много интересен период, говоря за останки от живота в Тбилиси през X и XI век", казва Мераб Дзнеладзе, археолог в Националния музей на Грузия.

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Предварителните проучвания на орнаментите показват, че фрагментите датират между 10-ти и 11-ти век и носят отличителни белези на източните култури. Това потвърждава ролята на града като важен търговски и културен кръстопът на древния Път на коприната.



"Това е бил един нелек период за нашата столица - периодът на арабското владичество. Ако погледнете тази керамика, ще видите, че тя има ориентиралски мотиви."



Археологическият екип вече е започнал транспортирането на всички намерени артефакти към Националния музей. Там керамичните фрагменти ще преминат през детайлно почистване, реставрация и дигитализация.



По думите на Давид Лордкипанидзе, генерален дирекнор на Националния музей на Грузия, Тбилиси е изключително богат на археологически находки град сдълга история, която започва още от ранната праистория. Затова според него е напълно логично там да се откриват подобни обекти от различни епохи.

"Пред нас е една вече разрушена керамична работилница, в която попаднахме на редица находки. В момента всички те се изпращат в Националния музей, за да бъдат почистени, реставрирани и проучени. Освен това правим 3Д сканиране както на материалите, така и на самите разкопки. Така в близко бъдеще ще можем да представим на обществеността какво е открито тук и колко богата е историята на Тбилиси", споделя още той.

Разкопките разкриха и част от известните подземни серни извори, дали името на града, което на грузински означава „топло място“.

Редактор: Георги Иванов