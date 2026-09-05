Археолози откриха уникален златен пръстен-печат в района на Златоград. Смята се, че е принадлежал на видна византийска аристократка.

Находката се намира в частния археологически музей в Златоград.

Ново откритие променя представите за историята на Перперикон

„Колекцията на музея се попълва от археологически експедиции, от покупки и от дарения”, обясни собственикът на музея Александър Митушев.

Археолозите правят връзка с Перперикон.

„Златоград е в най-западната част на областта Ахридус, чийто център е бил Перперикон. Това е много важно, защото пръстенът на севаста Мария Скулена, както го разчетохме, се оказва, че е от XIV век. Имаме данни от 1338 година за нейния мъж севаст Скулес, който бил голям земевладелец в района на Беломорието”, обясни професор Николай Овчаров.

Повече гледайте във видеото.