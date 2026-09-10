Новините на NOVA България Времето Начало Новините на NOVA Прогноза за времето (10.09.2026 - обедна) Начало България Прогноза за времето (10.09.2026 - обедна) Начало Времето Прогноза за времето (10.09.2026 - обедна) Прогноза за времето (10.09.2026 - обедна) 10 септември 2026 12:55 Август 2026 е най-горещият месец в историята на метеорологичните наблюдения Прогноза за времето (10.09.2026 - сутрешна) Прогноза за времето (09.09.2026 - обедна) Прогноза за времето (09.09.2026 - сутрешна) Прогноза за времето (08.09.2026 - обедна) Прогноза за времето (08.09.2026 - сутрешна) Вижте какво време ни очаква според синоптиците от НИМХ Каква е прогнозата за вашия регион може да видите ТУК. Редактор: Ралица Атанасова Добави ни в предпочитани източници в Google Последвайте ни NewsLetter Google News Youtube Viber TikTok Instagram Facebook Още от България Кола без номера навлезе в насрещното и удари в камион във Видинско, шофьорът избяга Пламен Абровски: България има уникален тероар и потенциал да бъде еталон във винопроизводството След жегите - дъжд, градушка и риск от наводнения Парламентът даде зелена светлина на защитата срещу "дела шамари" Правосъдният министър подкрепи кандидатурите на управляващото мнозинство за членове на ВСС „Доброто има глас“: Благотворителен концерт събира средства за лечението на Нико Александров Обмисля се пускането на пряка въздушна линия между Братислава и София РИОСВ проверява десетки сигнали за силна миризма на нефтопродукти и газ в Бургас Борисов: Подкрепата на представители на ГЕРБ за Йотова е лично дело и не ангажира партията Рекорден брой световни и български графити артисти преобразяват подлеза при пазар „Иван Вазов” на фестивала Sofia Urban Art Гражданите могат да предлагат промени в законите: Кой решава кои идеи стигат до парламента? Цената на петрола премина 100 долара за барел: Как конфликтът между САЩ и Иран ще се отрази на цените у нас 20-годишен е обвинен за побой на родителите и сестра си в Свищов „Прогресивна България” предлага мерки срещу нелоялните практики при отпускането на бързи кредити „Демократична България” иска изслушване на ДАНС заради данни за обучение на руски военни у нас Ще успее ли мегаагенцията да подобри безопасността по пътищата България и Китай търсят инвестиции в рамките на стратегическото си партньорство София на един клик разстояние: Сайт събира всичко важно за столицата Повече пари за болниците и промени при рецептите предвижда новият рамков договор Министърът на отбраната е разрешил преминаване на чужди военни сили през България Кой ще спечели битката за „Дондуков” 2 Очаква ли се голяма глобална безработица заради изкуствения интелект Трябва ли обучението на полигон отново да стане задължително за младите шофьори Нов мегаорган за пътна безопасност: Какво ще прави "Автомобилният транспортен оператор"? Как кола, издирвана във Франция, изчезна от „Пътна полиция" и се оказа с нова регистрация Задържаха мъж на плажа в Бургас след сигнал, че снимал тайно деца по бански Умишлен палеж или инцидент: Свидетели разказват за случая с изгорелите коли в София Регионалният министър: Магистрала „Хемус“ може да стигне до Велико Търново до три години Прогноза за времето (10.09.2026 - сутрешна) СОС одобри средства за закупуването на около 350 нови превозни средства за София Учредиха Инициативния комитет, който ще издигне кандидатурите на Гюров и Кандев Детето, намерено мъртво във Варна, починало дни преди тялото му да бъде открито Забравените стадиони на България: Между славното минало и бетонната ръжда Кабинетът прие правила за прилагането на Механизма за въглеродните емисии на границите Студентите в 102 специалности учат безплатно при сключен договор с работодател Театър „Сфумато“ открива сезона Какви са причините за рекордно слабото представяне на българските ученици на PISA 2025 МС предостави дерогация на „Булмашинъри Ентерпрайсис“ за доставка в Русия на изделия за АЕЦ „Козлодуй“ МОН готви цялостна промяна на учебните програми НАП наложи мерки за над 630 хил. евро при проверки на стоки с висок фискален риск „Величие“ издигна Ивелин Михайлов за президент След резултатите от PISA: Радев поиска от МОН по-смели и бързи реформи Правителството обяви създаването на мегаагенция за пътна безопасност (ОБЗОР) Преструктурират РИОСВ Илияна Йотова проведе среща с вицепремиера на Молдова Министри и областни управители обсъдиха превантивни мерки срещу наводнения през есента Мартин Димитров: Йотова няма да посмее да спре нито едно грешно решение на Радев, Гюров може да бъде коректив ОЩЕ ОТ КАТЕГОРИЯТА