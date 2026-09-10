Снимка: БГНЕС
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Документите в ЦИК трябва да бъдат подадени до 14 септември
Остават 45 дни до президентските избори. Днес беше приет актът за учредяване на Инициативен комитет, който ще издигне кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вицепрезидент. Събитието беше закрито за медиите.
Инициативният комитет вече е избрал двама съпредседатели - оперната певица Александрина Пендачанска и журналиста Константин Вълков. Приет е и акта за комитета.
В Инициативния комитет участват 200 души, сред които добре познати фигури, интелектуалци, писатели и общественици.
„Приемаме номинацията на Инициативния комитет с разбирането, че имаме общата мисия да работим за една достойна и модерна България, неразделна част от обединена Европа и свободния свят”, заяви Андрей Гюров.
Той посочи, че има нужда от промяна в президентската институция. „Мога да ви уверя, че заедно с Георги Кандев сме способни да поемем тази отговорност", допълни той.
„Няма да толерирам нито да си затварям очите за нарушенията на закона и на разбиранията на гражданите за почтеност в обществения живот и в институциите на публичната власт. Ще провеждам политика на откритост и прозрачност в работата на президентската институция и ще отчитам пред обществото своите виждания и работа за бъдещето на държавата ни", обеща Андрей Гюров.
Той вярва, че българският президент може и трябва да бъде ключов фактор за развитието на държавата и обществото през следващите години.
Още при представянето и обявяването на участието им в президентската надпревара на 1 септември в родния им град Гоце Делчев двамата заявиха, че ще търсят широка обществена подкрепа.
Днес след учредяването се чуха призиви към избирателите на ГЕРБ да подкрепят на изборите двойката Гюров-Кандев. Подчертано беше, че двамата са независими кандидати и в Инициативния кабинет няма представители на никой политическа партия.
Андрей Гюров и Георги Кандев ще участват в президентските избори
По-рано през седмицата беше учреден и Инициативният комитет, който застава зад номинациите на Илияна Йотова и Кирил Вълчев.
Инициативните комитети имат срок до 14 септември да подадат документи в Централната избирателна комисия. До 22 септември пък трябва да са ясни и имената на всички кандидат-президентски двойки.
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