За първи път от 2011 година партия ГЕРБ не издига своя кандидатпрезидентска двойка и не подкрепя никого от вече заявилите се кандидати.

Междувременно вчера инициативният комитет за издигане на Илияна Йотова и Кирил Вълчев за президент и вицепрезидент на България беше учреден. Как това може да пренареди гласовете на изборите, след като избирателите на ГЕРБ няма да имат свой кандидат?

Евелина Славкова: ГЕРБ няма да издигне свой кандидат за президент, за да избегне нова загуба

В интервюто в „Новините на NOVA“ социологът от „Тренд“ Евелина Славкова прогнозира, че част от тях може да се отлеят именно към Илияна Йотова.

По думите ѝ ГЕРБ няма да успии да спечели президентските избори и поради тази причина не искат да инкасират още една загуба в рамките на тази година след загубата, която всички партии претърпяха на 19 април.

„По-скоро избирателите на ГЕРБ ще подкрепят кандидатурата на Илияна Йотова, отколкото тази на Андрей Гюров, защото тя със сигурност им е по-близка. Политическите партии, които издигат тандема Гюров-Кандев - ПП и ДБ, са част от тези, които участваха в арестуването на Бойко Борисов, което със сигурност е червена линия в съзнанието на избирателите“, коментира още Славкова.

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Редактор: Георги Иванов