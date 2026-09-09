Снимка: iStock
-
ЕК одобри проекта на евродепутата Христо Петров за образователни лагери за деца в бедност
-
Дебат за „Дондуков“ 2: Каква България предлагат Йотова и Гюров
-
Първан Симеонов: Борисов чака своя момент, ГЕРБ може да стане балансьор
-
Изборите, „Струма“ и допълнителни средства за общините - във фокуса на МС
-
Вучич подписва указ за разпускане на сръбския парламент
-
Изтича крайният срок за регистрация на партиите за президентския вот
Евелина Славкова прогнозира пренареждане на гласовете при липсата на собствен кандидат на ГЕРБ
За първи път от 2011 година партия ГЕРБ не издига своя кандидатпрезидентска двойка и не подкрепя никого от вече заявилите се кандидати.
Междувременно вчера инициативният комитет за издигане на Илияна Йотова и Кирил Вълчев за президент и вицепрезидент на България беше учреден. Как това може да пренареди гласовете на изборите, след като избирателите на ГЕРБ няма да имат свой кандидат?
Евелина Славкова: ГЕРБ няма да издигне свой кандидат за президент, за да избегне нова загуба
В интервюто в „Новините на NOVA“ социологът от „Тренд“ Евелина Славкова прогнозира, че част от тях може да се отлеят именно към Илияна Йотова.
По думите ѝ ГЕРБ няма да успии да спечели президентските избори и поради тази причина не искат да инкасират още една загуба в рамките на тази година след загубата, която всички партии претърпяха на 19 април.
„По-скоро избирателите на ГЕРБ ще подкрепят кандидатурата на Илияна Йотова, отколкото тази на Андрей Гюров, защото тя със сигурност им е по-близка. Политическите партии, които издигат тандема Гюров-Кандев - ПП и ДБ, са част от тези, които участваха в арестуването на Бойко Борисов, което със сигурност е червена линия в съзнанието на избирателите“, коментира още Славкова.
ВСИЧКО ЗА КАНДИДАТПРЕЗИДЕНТСКАТА БИТКА ЧЕТЕТЕ ТУКРедактор: Георги Иванов
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни