Банда от над 10 младежи нападнаха свой връстник в центъра на Пловдив в близост до голям търговски център. Потърпевшото момче било удряно с юмруци и горено със запалки. Свидетели на агресията станали случайни минувачи и клиенти на мола. Те подали сигнал на тел. 112, а на място пристигнала патрулка.

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Служителите на реда издирили нападателите за броени минути, като ги отвели в районното.

Били извикани и родителите им. По непотвърдена информация младежът, който бил посочен като основен инициатор на нападението - бил освободен.

Битият младеж е откаран с линейка в болница. Не е ясна причината за проявената агресия.

Редактор: Станимира Шикова