Установени са децата, хвърляли бетонни парчета от тераса на мол върху коли и пешеходци на бул. „Черни връх” в София. Става въпрос за две момчета на 10-годишна възраст.

Случаят е от събота вечерта. За него разказа златното момиче по художествена гимнастика Невяна Владинова. Нейният автомобил е бил уцелен и е със спукано предно стъкло.

Тийнейджъри потрошиха колата на златното момиче Невяна Владинова с парчета бетон

Връчени са предупредителни протоколи на родителите, а с малолетните работи инспектор от отдел "Детска педагогическа стая".