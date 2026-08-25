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Някои от тях попаднаха върху колата на гимнастичката Невяна Владинова
Установени са децата, хвърляли бетонни парчета от тераса на мол върху коли и пешеходци на бул. „Черни връх” в София. Става въпрос за две момчета на 10-годишна възраст.
Случаят е от събота вечерта. За него разказа златното момиче по художествена гимнастика Невяна Владинова. Нейният автомобил е бил уцелен и е със спукано предно стъкло.
Тийнейджъри потрошиха колата на златното момиче Невяна Владинова с парчета бетон
Връчени са предупредителни протоколи на родителите, а с малолетните работи инспектор от отдел "Детска педагогическа стая".
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