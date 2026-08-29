Министърът на отбраната на Нигер генерал Салифу Моди заяви, че властите са възстановили контрола си над ситуацията, след като войници са се опитали да се разбунтуват срещу офицери във военна база и са произвели изстрели в столицата Ниамей при явен опит за метеж, предаде Асошиейтед прес.

Министърът оцени случая като "нарушение на дисциплината и военните разпоредби".

Стрелба и експлозии разтърсиха столицата на Нигер (СНИМКА)

Продължителна стрелба и експлозии бяха чути през нощта и днес сутринта в различни части на града, включително около главното летище, където се намира военната авиобаза, известна като База 101, както и в административния район Плато, където се намират президентският дворец и ключови държавни институции.

Редактор: Никола Тунев