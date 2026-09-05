Френският външен министър Жан-Ноел Баро отхвърли днес като „чиста фантазия“ обвиненията на Нигер, че Франция е подтикнала към нападението срещу ключова военновъздушна база, извършено миналата седмица от разбунтували се войници, предаде „Ройтерс“.

„Никога не е имало нито намерение, нито средства, които Франция да е мобилизирала“, заяви Баро пред радио „Ер Еф И“.

Разбунтували се военнослужещи в западноафриканската страна нападнаха на 29 август летището и президентството в столицата Ниамей. Това бе поредната заплаха за управлението на Абдурахаман Тиани, който завзе властта с преврат през 2023 година.

Стрелба и експлозии разтърсиха столицата на Нигер (СНИМКА)

Експлозии и стрелба имаше и във военновъздушна база, но нигерската армия, подпомагана от руски паравоенни сили, си върна контрола над нея на следващия ден.

Вчера Съветът на министрите на Нигер заключи, че нападението е било подбудено от широка мрежа от съучастници, оглавявана от Франция, се казва в изявление на нигерското правителство, прочетено по държавната телевизия.

Редактор: Ивета Костадинова