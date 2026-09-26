Иззеха голямо количество наркотични вещества на ГКПП "Лесово" при специализирана съвместна акция на ГДБОП и Агенция "Митници". Задържани са 20 кг кокаин и 26 кг марихуана на стойност над 2 милиона евро. Наркотиците са превозвани в тайник в резервоара на товарен автомобил.

Снимка: Димитър Иванов, NOVA

Заместник-директорът на Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" старши комисар Дарин Костов заяви, че няколко дни преди операцията службите наблюдавали група лица. "Във връзка с предотвратяването на наркотрафика, в ГДБОП се водят множество разследвания, в голяма част от тях работим съвместно с Агенция "Митници". Преди няколко дни наблюдавахме група от лица, за които има данни, че се занимават с канал за трафик на наркотици", каза Костов.

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Разследващите получили информация, че участниците вероятно използват специално изградени тайници за укриване на наркотиците. Според старши комисар Дарин Костов товарният автомобил бил наблюдаван до момента, в който се насочил към турската граница. "Когато камионът се насочи в посока турската граница, колегите от Агенция "Митници" го прихванаха, чакаха го на митническия пункт. Количеството беше във въпросния тайник", обясни той.

Заместник-директорът на Агенция "Митници" Стефан Бакалов посочи, че става дума за транзитен трафик през България. "Пристигат от други европейски държави, преминават транзитно през страната и излизат в посока Турция", заяви той.

Снимка: Димитър Иванов, NOVA

Заместник-директорът на ГДБОП допълни, че към момента се извършват процесуално-следствени действия на различни места в страната. "Освен шофьора на товарния автомобил има задържани и други лица. Извършват се претърсвания на различни адреси в страната, свързани с този случай", каза той.

Окръжният прокурор на Ямбол Дойчин Дойчев заяви, че е задържан 40-годишен български гражданин, шофирал камиона. Мъжът е с повдигнати обвинения за извършено престъпление, за което е предвиден затвор до 20 години и глоба до 200 000 лева. Той е задържан за 72 часа, а след това ще бъде поискана и постоянна мярка.

Разследването по случая продължава.