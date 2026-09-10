МВР и ДАНС разбиха схема за източване на средства от НЗОК, научи NOVA. Двете институции провеждат обща акция срещу източването на средства чрез фиктивни продажби на скъпоструващи лекарства. По първоначални данни нанесените щети са сериозни.

Полицаи и служители на Агенцията влязоха на десетки адреси в цялата страна.

Половин милион евро за година: Разкриха източване на НЗОК чрез фиктивни клинични пътеки

Медикаментите били отчитани като продадени през направления, средствата са заплащани от бюджета на НЗОК, а по-късно лекарствата са препродавани зад граница. Така не само са източени пари, но са създадени и предпоставки за недостиг на важни лекарства на българския пазар.