Азербайджански гражданин е изправен пред съда в турския град Бурса по обвинение, че е убил 20-годишната си съпруга, руска гражданка, като ѝ нанесъл 146 удара с ножица. Прокуратурата настоява 28-годишният Салиджан Мехмет да получи доживотен затвор, съобщава „Хабер Тюрк“.

Според материалите по делото жестокото нападение е станало по време на семеен скандал. Жертвата Арзу Халилова била намушкана многократно, а съдебните медици са установили, че 72 от нанесените рани са били смъртоносни. Въпреки усилията на пристигналите на място медицински екипи младата жена по-късно починала в болница.

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Пред съда Мехмет разказал, че между двамата и преди възниквали конфликти. По думите му непосредствено преди убийството съпругата му два пъти го помолила да се погрижи за едногодишното им бебе, което плачело в съседната стая. Той твърди, че в този момент „му притъмняло пред очите“, след което посегнал към ножицата.

След задържането си мъжът признал извършеното пред полицията. Той заявил още, че има психични проблеми и че преди престъплението е преминал 21-дневно лечение в специализирана клиника.

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Според полицейската справка 28-годишният мъж има осем предишни криминални регистрации за различни престъпления, сред които причиняване на телесни повреди и притежание на наркотици.

Съдът е разпоредил Мехмет да бъде изследван в Института по съдебна медицина в Истанбул. Експертите трябва да установят дали той е бил вменяем към момента на убийството. До изготвянето на заключението обвиняемият остава в ареста.

Редактор: Цветина Петкова