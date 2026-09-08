Снимка: iStock
-
Трима задържани при разследване на имотна измама за над 1 млн. лева в София
-
Съдът отхвърли версията на шофьора на камион с дрога за 15 млн. евро, че не знаел какво превозва
-
„Червена лампа“ за институциите: Можело ли е трагедията в Исперих да бъде предотвратена
-
Не разрешиха на последния задържан за убийството на Младежкия хълм да обжалва ареста си
-
Задържаната за смъртта на едногодишното дете във Варна била негова бавачка
-
Убиха дете на една година във Варна, задържаха близка на семейството
Преди дни край Бургас заловиха вещества на стойност над 15 милиона евро
След като заловиха наркотици за над 15 млн. евро край Бургас - какво разкрива операцията за наркотрафика през страната ни? Темата коментират журналистът от БНР Николай Христов и експертът по сигурност към Центъра за изследване на демокрацията Тихомир Безлов в ефира на "Твоят ден" по NOVA NEWS.
„Това не е първата такава пратка, едва ли ще бъде и последната. Още от 90-те години на миналия век се говори, че страната ни е на пътя на наркотрафика. Такива пратки минават през България и част от тях се хващат, а други остават незабелязани. Тези 100 кг кокаин най-вероятно са част от по-голяма пратка, пристигнала от Латинска Америка, отделена е за Турция и трябвало да стигне до там”, смята журналистът.
Над 15 млн. евро е стойността на заловените при спецакция на Ченгене скеле наркотици
По думите на Безлов в историята ни винаги хероинът е преминавал през България за Западна Европа. „В последните години Турция стана пазар, където българските криминални мрежи се опитват да участват. Марихуана стана много популярна там. Кокаинът пък е една нова тенденция”, обясни експертът.
Според Христов е възможно шофьорът да не е знаел какво превозва в действителност. „Схемата е направена по такъв начин, че ако се залови една от част нея, другата част да остане здрава. Този човек е напълно възможно да не е знаел за какво става въпрос”, изтъкна той.
"Зомбита" на България: Фентанилът излиза на улицата
Безлов коментира и появата на фентанил у нас. „Това обикновено са хора, които са зависими от херион. След като талибаните се върнаха на власт в Афганистан, той изчезна и започнаха да се търсят заместители. От акциите на ГДБОП се вижда, че местните структури у нас са успели да усвоят производството му”, каза той. В допълнение експертът каза, че освен фентанилът, друг рисков наркотик са метамфетамините.
Целия разговор гледайте във видеото.Редактор: Никола Тунев
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни