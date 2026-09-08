След като заловиха наркотици за над 15 млн. евро край Бургас - какво разкрива операцията за наркотрафика през страната ни? Темата коментират журналистът от БНР Николай Христов и експертът по сигурност към Центъра за изследване на демокрацията Тихомир Безлов в ефира на "Твоят ден" по NOVA NEWS.

„Това не е първата такава пратка, едва ли ще бъде и последната. Още от 90-те години на миналия век се говори, че страната ни е на пътя на наркотрафика. Такива пратки минават през България и част от тях се хващат, а други остават незабелязани. Тези 100 кг кокаин най-вероятно са част от по-голяма пратка, пристигнала от Латинска Америка, отделена е за Турция и трябвало да стигне до там”, смята журналистът.

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По думите на Безлов в историята ни винаги хероинът е преминавал през България за Западна Европа. „В последните години Турция стана пазар, където българските криминални мрежи се опитват да участват. Марихуана стана много популярна там. Кокаинът пък е една нова тенденция”, обясни експертът.

Според Христов е възможно шофьорът да не е знаел какво превозва в действителност. „Схемата е направена по такъв начин, че ако се залови една от част нея, другата част да остане здрава. Този човек е напълно възможно да не е знаел за какво става въпрос”, изтъкна той.

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Безлов коментира и появата на фентанил у нас. „Това обикновено са хора, които са зависими от херион. След като талибаните се върнаха на власт в Афганистан, той изчезна и започнаха да се търсят заместители. От акциите на ГДБОП се вижда, че местните структури у нас са успели да усвоят производството му”, каза той. В допълнение експертът каза, че освен фентанилът, друг рисков наркотик са метамфетамините.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Никола Тунев