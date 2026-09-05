Хора, изпаднали в тежко неадекватно състояние след употреба на фентанил - неподвижни, приведени, люшкащи се - т. нар. ефект “зомби”. Десислав Иванов от Ловеч започва да събира тези видеа на едно място, за да покаже колко масово вече е явлението, а сред заснетите има и деца.

"Изглеждат плашещо, точно като зомбитата в американските улици", каза Десислав, създател на "Зомбита по улиците на България".

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Кадрите от София, Пловдив, Смолян, Пазарджик, Плевен са смразяващи. Хора, изпаднали в тежко, неадекватно състояние, приличащи на зомбита. Характерно за употребата на фентанил. Качени са в страницата “Зомбитата по улиците на България”, създадена от Десислав Иванов. Провокиран е да я направи, след като наркотикът стигнал до улицата пред неговия блок в Ловеч.

"Отивахме до магазина с 6-годишния ми син и видях, че се бяха събрали много хора около магазина. В този момент видях двама души, мъж и жена, които бяха, видимо в нетрезво и неадекватно състояние. Хората се възмущаваха, синът ми гледаше и не разбираше защо изглеждат така", споделя той.

"Най-много ме потресе видео, заснето от едно дете. То снимаше "зомби" на един пазар, където минаваха много хора. Приведен надолу, а то се подиграваше с него. Това не би трябвало да се случва", смята Десислав.

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Само преди месец у нас беше разбита най-голямата лаборатория за производство на фентанил.

"Според мен, фентанил има и не мисля, че е прекъсната връзката между дилърите, производителите и хората, които го използват. Смятам, че държавата трябва да обърне много сериозно внимание на този проблем", уточнява мъжът.

А че веществото продължава да стига до хората, сигнализират и лекарите. "Това е един от най-лесно за намиране наркотици, защото е без цвят, без мирис и е много евтин. 16-годишно дете дойде в психотично състояние, причинено от употреба на фентанил и го пренасочихме към детска психиатрия", разказва специализантът по психиатрия към ЦПЗ-София Корай Акън.

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Когато срещнем човек в подобно състояние на улицата, реакцията ни може да се окаже решаваща. Трябва да се позвъни на 112 и да се спазва безопасна дистанция. "В такова състояние мозъкът се изключва и води до смърт", казва лекарят.

"Искам да кажа на всички хора, които виждат нашата страница и видеото - да внимават най-вече в разговорите в семейството си, да обръщат повече внимание на въпроса с наркотичните вещества, за да избегнат случващото си с хората, които виждаме ежедневно по улиците вече в България", споделя създателят на "Зомбитата по улиците на България".

Повече гледайте във видеото.