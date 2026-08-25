Софийският градски съд остави за постоянно в ареста 36-годишна жена, обвинена в държане на фентанил и метамфетамин с цел разпространение. Най-тежката мярка за неотклонение е наложена по искане на Софийската градска прокуратура.

Според обвинението на 19 август в София жената е държала без необходимото разрешително общо 33,82 грама фентанил и 6,32 грама метамфетамин.

Задържаха мъж за притежание на фентанил

Фентанилът е бил разпределен в 18 отделни обекта, а метамфетаминът - в два. Прокуратурата твърди, че наркотичните вещества са били предназначени за разпространение.

След като разгледа искането на държавното обвинение, Софийският градски съд е преценил, че събраните до момента доказателства позволяват да се направи обосновано предположение за съпричастността на 36-годишната жена към престъплението.

Магистратите са приели още, че съществува реална опасност обвиняемата да извърши престъпление, ако бъде с по-лека мярка за неотклонение. Поради това съдът е постановил тя да остане под стража.

Обвиниха за притежание с фентанил мъж с 27 присъди

По случая е образувано досъдебно производство. Разследването се води от Трето районно управление на СДВР под ръководството и надзора на Софийската градска прокуратура.

Редактор: Цветина Петкова