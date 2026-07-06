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Той е осъждан многократно
Софийската районна прокуратура задържа 38-годишен мъж за притежание на фентанил. Доказателствата показват, че обвиняемият е държал на различни места на адрес в столицата три пакетчета фентанил и едно пликче с метаамфетамин.
По случая се води досъдебно производство, за което предвиденото наказание е затвор.
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Мъжът е осъждан многократно. Задържан е за 72 часа заради високата обществена опасност на деянието, а именно, че малка доза фентанил е възможно да доведе до летален изход.Редактор: Цвета Лазаркова
Източник: Пресцентър СРП
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