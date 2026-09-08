Трагедията в Исперих отново постави въпроса за ефективността на институциите при сигналите за домашно насилие. Припомняме, че в града бяха извършени двойно убийство и последвало самоубийство. Две момичета – на 10 и 17 години, загубиха живота си. По случая е задържан 43-годишен мъж, срещу когото имало сигнали за домашно насилие. Впоследствие те били оттегляни. Темата коментираха клиничният психолог и психотерапевт от фондация „Асоциация Анимус“ Катя Кръстанова и адвокат Йорданка Бекирска в ефира на „Твоят ден“ по NOVA NEWS.

По думите на юриста в България има работещ модел за защита от домашно насилие, но основният въпрос е институциите да го прилагат ефективно. Според Бекирска в случая от Исперих сериозен проблем възникнал още в началото, когато жертвата започнала да оттегля подадените сигнали. Адвокатът подчерта, че дори при оттегляне на сигнал рискът не изчезва и той трябва да бъде оценен от компетентните институции. По думите ѝ фактът, че една жена няколко пъти подавала сигнали за домашно насилие и след това ги оттегляла, представлява „много сериозна червена лампа“ за органите на реда.

Продължава разследването на двойното убийство и самоубийство в Исперих

Катя Кръстанова посочи, че оценката на риска можела да започне много по-рано. Според нея при подобни случаи е важно да се включат и професионалистите, които имат пряк досег със семейството – представители на образователната система, училището и личният лекар. „Няма как да не е имало симптоми предвид такова жестоко насилие“, коментира психологът.

По думите ѝ оценката на риска може да започне още при наличието на няколко тревожни симптома при детето. Въпросът е тези признаци да бъдат забелязани навреме. Кръстанова обърна внимание и на друг проблем при случаите на домашно насилие. „Съществува илюзия в социалните служби, че майката може да е жертва на насилие, а децата да не са. Това е невъзможно – те също са жертви, защото виждат и живеят в такава среда“, подчерта тя.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Дарина Методиева