Продължава разследването на двойното убийство и самоубийство в Исперих. Трагедията потресе цялата страна. Засега има данни, че баща е отнел живота на двете си дъщери, а след това се е самоубил. Момичетата са били на 10 и 17 години.

Престъплението вероятно е извършено във вторник вечерта или в сряда сутринта, тъй като двете момичета последно са били видени във вторник. Телата са открити от техния дядо.

Двойно убийство и последвало самоубийство в Разградско

Родителите са били разведени, а по неофициална информация те са отишли при бащата, за да се подготвят за началото на учебната година. Работи се по версията, че престъплението е станало под психологически натиск заради раздялата с майката на децата и безпаричие.

Досъдебното производство се ръководи от Окръжната прокуратура в Разград.

„Съществува хипотеза, според която майката е изпратила съобщение на една от дъщерите, в което я уведомява, че е намерила нов мъж, който ще бъде новият им татко. Очевидно това е ескалирало до степен бащата да посегне на двете си момичета. Майката, след като е заявявала многократно, че е обект на домашно насилие, е потвърждавала това пред полицията или пред прокуратурата, а на следващия ден се е отказвала от своите оплаквания, което се е наложило да се прекратят тези преписки на етап полиция”, каза окръжният прокурор Тихомир Тодоров.