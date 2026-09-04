Двойно убийство и последвало самоубийство в Исперих, Разградско. Открити са телата на мъж и две момичета, които са негови деца. Сигналът е подаден малко след 19:00 часа тази вечер.

Момичетата са били непълнолетни - на 10 и 17 години. Къщата, в която се е случил инцидентът е била необитавана. Тя е била собственост на дядото на момичетата по бащина линия. Те са били видени за последно във вторник.

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Родителите са били разведени, а по неофициална информация те са отишли при бащата, за да се подготвят за началото на учебната година. Работи се по версията, че престъплението е станало под психологически натиск заради раздялата с майката на децата и безпаричие.

"Очаквахме да прояви агресия. Той беше агресивен, имаше насилие в семейството. Причината за раздялата беше това", разказаха роднини на децата по майчина линия.

"Съдебният лекар потвърди, че престъплението е станало най-вероятно преди няколко дни. Бащата се е обесил в тоалетната. Най-вероятно децата са спели когато е извършено деянието. Открит е нож", обясни окръжният прокурор на Разград Тихомир Тодоров. По думите му той е имал задължения към игрална зала в града.