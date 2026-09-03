Снимка: Мартин Георгиев, NOVA
Починалият бил прободен с остър предмет
Разследват убийство на мъж във Видинско, съобщиха от полицията. На 2 септември е подаден сигнал за починал 55-годишен в дома си в село Иново.
Тялото му е било в етап на разложение, предаде DarikNews. След извършена аутопсия е установена причината за смъртта - кръвозагуба в резултат на засегнати жизненоважни органи, вследствие пробождане с остър предмет в гръдната кухина.
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Установен е извършителят - 54-годишен мъж, който е задържан за 24 часа.Редактор: Дарина Методиева
Източник: DarikNews
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