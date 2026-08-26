19-годишният младеж е в болница

19-годишен младеж от Варна е в болница, след като с трима свои приятели влязъл в разпра с мъж, който свирил на гайда на крайбрежната алея. Сигнал за инцидента е подаден малко след 4 сутринта на телефон 112.

Младежът е намушкан с нож и има порезни рани по лицето и в гърба, съобщава БНР. Оказана му е медицинска помощ. Пострадалият е без опасност за живота и без засегнати вътрешни органи. 

По предварителни данни компанията била в нетрезво състояние. Районът е отцепен от полицията, инцидентът се разследва. Извършителят се издирва.

Източник: БНР

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