В знак на протест граждани отново се затварят в клетки, поставени до входа на Народното събрание. Акцията ще продължи две седмици. Организаторите от „Невидими животни“ настояват депутатите да забранят отглеждането на новородени телета в клетки. Въпреки че преди парламентарните избори протестиращите получиха подкрепа от народни представители, сега твърдят, че политическа воля за въвеждането на такава забрана липсва.

„Все още няма каквито и да било законодателни действия, така че да бъдат ограничени единичните изолационни клетки за телета“, заяви в ефира на „Здравей, България” председателят на "Невидими животни" Стефан Димитров.

Граждани се затварят в клетки пред НС в знак на протест срещу отглеждането на телета в изолация

Той припомни, че през юни организацията е внесла петиция с над 150 000 подписа на български граждани. По думите му преди изборите близо 50 депутати са заявили подкрепа за законодателни промени, свързани с отглеждането на телета, като половината от тях са били представители на управляващото мнозинство. „Затова сме тук сега - да напомним на народните представители за тези обещания, защото обещанията са, за да се изпълняват“, каза Димитров.

От организацията посочват, че единичните клетки ограничават движението на телетата и възможността им да контактуват с други животни. Според протестиращите животните биват отделяни от майките си непосредствено след раждането и отглеждани в тесни индивидуални пространства. „Това са изключително социални и игриви животни. Те имат много силен вроден инстинкт и нужда да се движат, да тичат, да подскачат и да общуват едно с друго“, обясни Стефан Димитров. По думите му, вместо това, животните са държани „месеци наред в страх и самота“ в пространства, които са малко по-големи от самото теле.

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Акцията пред Народното събрание ще продължи две седмици. Доброволци ще се сменят на 12-часови дежурства, като организаторите заявяват, че ще останат на място денонощно. А петицията на „Невидими животни“ остава отворена за подписи.

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