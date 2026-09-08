Голямо количество течности за електронни цигари и пособия за пушенето им откриха служители от отдел „Митническо разузнаване и разследване“ на ТД Митница-София при проверка на куриерска пратка.

В края на август инспектори селектират за проверка девет колета, изпратени от търговско дружество в Испания до юридическо лице в България. При отварянето на колетите се установява, че кашоните съдържат течности за електронни цигари във флакони с различна вместимост и пълнители за електронни цигари – всички без поставен акцизен бандерол, както и известно количество празни електронни цигари, представляващи устройства за пушене.

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Установени са общо 2354 флакона и 40 пълнителя с общо 27 786 мл течности за електронни цигари, както и 90 броя устройства за пушене.

Течността за електронни цигари, независимо дали съдържа никотин, се смята за тютюнево изделие и съответно за нея се дължи акциз от 0,28 евро на милилитър като в следващите две години се планира да достигне до 0,34 евро за един милилитър. Също така като акцизна стока течността за електронни цигари подлежи на специален режим за транспорт и реализация.

Акцизните стоки са иззети с опис и предстои съставяне на акт за установяване на административно нарушение съгласно Закона за акцизите и данъчните складове.

Редактор: Никола Тунев