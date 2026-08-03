Софийската районна прокуратура повдигна обвинение на 47-годишен мъж за притежание на високорисковия наркотик фентанил и поиска той да остане за постоянно в ареста.

Според събраните до момента данни на 1 август в столичния квартал „Люлин“ мъжът е бил задържан с 0,78 грама фентанил, който е държал без необходимото разрешително.

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По случая е образувано досъдебно производство за държане на високорискови наркотични вещества - престъпление, за което Наказателният кодекс предвижда ефективно наказание.

От държавното обвинение посочват, че задържаният е многократно осъждан, като има 27 предишни присъди за различни престъпления. Именно заради съдебното му минало, както и заради изключително високата опасност на фентанила, прокуратурата е постановила задържането му за срок до 72 часа.

На 3 август прокурор е внесъл в Софийския районен съд искане спрямо обвиняемия да бъде взета най-тежката мярка за неотклонение - „задържане под стража“.

Редактор: Цветина Петкова