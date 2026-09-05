Снимка: Официален профил на Иван Демерджиев във Facebook
Предварителните данни показват, че пратката е била предназначена за износ в Турция
Продължава разследването за задържаните над 300 кг наркотици в Бургас, съобщават от МВР.
До момента предварителните данни показват, че задържаното количество е около 110 кг кокаин и 238 кг марихуана. Предстои прокуратурата да повдигне обвинения.
Предварителните данни показват, че пратката е била предназначена за износ в Турция.
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