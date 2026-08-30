Жена почина на място, а петима души бяха ранени при стрелба на рейв парти в северния швейцарски кантон Аарау. Полицията продължава издирването на заподозрения.

"Издирването на неизвестния извършител продължава. Възможните мотиви и точните обстоятелства около престъплението остават неясни", съобщи местната полиция в социалната мрежа Х.

По данни на властите 22-годишна жена е починала от раните си. Четирима мъже и една жена на възраст между 24 и 27 години са откарани в болница с наранявания, някои от които - тежки. Всички жертви са жители на Швейцария, съобщи полицията, без да разкрива имената им в съответствие с швейцарските правила за защита на личните данни.

Властите са получили сигнал за стрелбата около 2:30 ч. през нощта местно време в едноименната столица на кантона Аарау, която се намира на 46 километра западно от Цюрих.

Several people were hit by gunfire near a rave in Aarau, northern Switzerland, overnight, prompting a large-scale police response, authorities said Sunday.



Police said there were "multiple victims" but did not immediately provide further details on their conditions.



According… pic.twitter.com/QxmGPmuJ3m — Kurdistan 24 English (@K24English) August 30, 2026

Пожарната е отцепила голям район около мястото.

Швейцарският диджей Текибо, който участвал в рейв партито, написа в Instagram, че е съкрушен от случилото се. "Техно и рейв партита би трябвало да са място за свобода и безопасност. Никога не бива да случват подобни неща", добави той.

Полицията от Фрайбург, в съседна Германия, също участва в издирването на заподозрения. Град Аарау има около 22 300 жители и се намира на около 30 километра южно от германската граница.

Местни медии съобщават, че хората първоначално помислили изстрелите за фойерверки. Стрелбата станала непосредствено след края на събитието. По-късно полицията отвела всички останали участници в партито в близка спортна зала.

Полицията призова евентуални свидетели, разполагащи с видеозаписи или снимки от нападението, да ги предоставят на разследващите.

Редактор: Дарина Методиева