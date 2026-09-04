След проведени наблюдения и денонощна оперативна работа служители на Шесто РУ – СДВР разкриха схема за разпространение на големи количества марихуана.

Задържаха 17-годишен младеж в района на ж.к. „Овча купел” за разпространение на големи количества марихуана. Открити са 10 килограма, разпределени в десет вакуумирани пакета с тегло около един килограм всеки. Пакетите са намерени в лек автомобил и са иззети от органите на реда.

По данни на разследването автомобилът е използван като своеобразен склад за наркотика. Схемата била организирана така, че да се избягва пряк контакт между продавача и купувача.

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При всяка предварително уговорена сделка купувачът получавал информация за местонахождението на паркирания автомобил, както и указания къде е оставен ключът, за да може да вземе наркотика. Той е привлечен като обвиняем и с постановление на прокурор е задържан за срок до 72 часа.

При друга полицейска операция служители на сектор „Противодействие на криминалната престъпност“ при Шесто РУ – СДВР иззеха още 129 грама марихуана и 10 грама кокаин.

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В хода на действията в района на ул. „Любляна” е установено място, на което се отглеждали растения от рода на конопа. Организирано е наблюдение и е задържан 60-годишен криминално проявен мъж, докато поливал растенията. Той е задържан за срок от 72 часа. Иззетото количество е 129 грама марихуана и 10 грама кокаин, както и 23 растения от рода на конопа.