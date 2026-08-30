Нарколаборатория за производство на синтетични наркотици е разкрита при специализирана полицейска операция в село Кашенци, община Трявна, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Габрово.

Операцията е извършена на 28 август и е била насочена към противодействие на престъпленията, свързани с наркотични вещества.

Снимка: ОДМВР-Габрово

При извършените процесуално-следствени действия в частен имот е открито помещение, обособено като лаборатория. При претърсването са иззети около 120 грама жълто кристалообразно вещество, което при полеви наркотест е реагирало на метамфетамин. Според полицията веществото представлява готов продукт след синтеза на наркотика.

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В помещението са открити още лабораторно оборудване, различни видове прекурсори и отпадъчни материали, свързани с производство на синтетични наркотични вещества.

На място са установени трима души – двама мъже и жена. Предстои да бъде изяснена съпричастността им към установената престъпна дейност. По случая е образувано досъдебно производство.