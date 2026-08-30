Полицията в София иззе близо килограм наркотици в столичния квартал „Младост”. При акцията са открити различни наркотици - 747 гр амфетамин, кокаин, екстази и тревиста маса, съобщават от МВР.

Сигналът за разпространение на високорискови наркотични вещества е подаден на 28 август. В хода на операцията е установена 37-годишна криминално проявена и осъждана жена.

Близо 2,3 килограма наркотични вещества са иззети при три акции в София

Наркотиците са открити и иззети на използвания от нея адрес. В жилището са намерени още две електронни везни и работеща машина за вакуумиране, както и банкова карта.

На адреса са установени и 47-годишен криминално проявен мъж и 47-годишна руска гражданка. Тяхната съпричастност към случая се изяснява. Жената е задържана за срок до 72 часа. Работата по случая продължава.

Редактор: Ивайла Маринова