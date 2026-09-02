Софийската градска прокуратура повдигна обвинение за умишлено убийство на мъжа, задържан след смъртта на 18-годишна жена в столичния квартал „Бъкстон“. Обвиняемият Ярослав Гуляткин е оставен в ареста за срок до 72 часа, а прокуратурата ще поиска от съда постоянното му задържане. В съдебната зала стана известно, че жертвата е с японски произход. Определението подлежи на обжалване.

Според представените пред съда данни от местопрестъплението са иззети шест ножа с биологични следи, а по тялото на жертвата са установени множество контузии и отоци, които според експертизата могат да се обяснят с оказана от нея съпротива.

По данни държавното обвинение убийството е извършено на 31 август в жилище в София. Разследващите твърдят, че мъжът умишлено умъртвил жена с инициали А. Х., като ѝ нанесъл множество удари с нож в областта на шията и гърба.

Убиха жена в София, задържан е приятелят ѝ (ВИДЕО+СНИМКИ)

Досъдебното производство е образувано същия ден по неотложност и се води от Столичната дирекция на вътрешните работи под ръководството и надзора на Софийската градска прокуратура.

След анализ на събраните в първите часове на разследването доказателства наблюдаващият прокурор е преценил, че има достатъчно основания мъжът да бъде привлечен към наказателна отговорност за умишлено убийство. Стана ясно още, че младият мъж живеел именно в апартамента, в който впоследствие е открито тялото на жената. Сред новите данни по разследването е и заключение от експертиза, според което по тялото на младата жена са открити множество контузии и отоци. Те могат да бъдат обяснени с това, че жертвата е оказвала съпротива.

Прокурор Русалина Михайлова съобщи пред съда и че от местопрестъплението са иззети общо шест ножа, върху които са открити биологични следи. Според изложеното от председателя на съдебния състав, когато видял пристигналите полицаи, Гуляткин опитал да влезе в апартамента, пред който бил забелязан, и да заключи вратата, но не успял. Служителите на реда забелязали следи от кръв пред жилището, по вратата и вътре в апартамента.

Държавното обвинение смята и че съществува реална опасност той да извърши друго престъпление. Като аргумент прокуратурата посочи поведението му след предполагаемото извършване на убийството. Според данните, представени пред съда, Гуляткин повредил три автомобила, както и входната врата на жилищния блок.

Прокуратурата смята, че има и опасност обвиняемият да се укрие заради чуждото му гражданство и временния му статут на пребиваване в България. Адвокат Владимир Велевски, който защитава украинеца, оспори тезата на прокуратурата. По думите му няма свидетел, който да е видял клиента му да убива младата жена. Защитникът посочи, че свидетелите са видели отворената врата на жилището, тялото на момичето и Гуляткин в близост до него, но според него това само по себе си не доказва авторството на престъплението.

Велевски потвърди, че обвиняемият счупил стъклото на входната врата на блока и влязъл в сградата. Адвокатът обаче постави под съмнение дали за времето, през което Гуляткин е бил в апартамента, е било възможно да бъдат нанесени толкова много удари. Защитата оспори и твърдението, че има опасност украинският гражданин да се укрие. Според Велевски документите за апартамента, в който обвиняемият живее под наем, са изрядни, а плащанията са извършвани редовно.

Самият Гуляткин поиска от съда да бъде поставен под домашен арест, като се позова на здравословното си състояние. „Няма да се крия от органите на реда. В лошо здравословно състояние съм. Моля съдът да ме остави под домашен арест, защото наистина не съм добре здравословно. Имам панкреатит и други стомашни болести“, заяви той.

Мъжът е задържан след сигнал на съседи

По-рано от СДВР потвърдиха за NOVA, че за случая е задържан 24-годишен украински гражданин. Според същите данни младата жена е била обезглавена.

Случаят започнал да се разплита около 7 часа сутринта на 31 август. По разкази на живеещи в района приятелят на младата жена започнал да крещи пред блока и изглеждал в неадекватно състояние. След като не успял да отвори входната врата на сградата, той счупил стъклото ѝ и влязъл вътре. Преди това били повредени и стъклата на два автомобила, паркирани на улицата. В единия от тях било забелязано паве.

Съседи подали сигнал в полицията. Пристигналите на място служители на МВР установили повредените автомобили и разбитата входна врата на жилищната сграда. На първия етаж полицаите забелязали мъж, който отговарял на описанието, подадено със сигнала, и го задържали незабавно.

При последвалата проверка на апартамент, чиято врата била открехната, служителите на реда открили тялото на 18-годишната жена. Обстоятелствата около престъплението продължават да се изясняват. По първоначална информация една от разглежданите версии е за битов конфликт.

Живеещи в сградата разказаха, че двамата млади чужденци са били двойка и до момента не са създавали сериозни проблеми на съседите. По думите им не са били чувани и чести скандали между тях.

Някои съседи обаче твърдят, че са виждали двамата в нетрезво състояние. Те изразиха и предположения за евентуална употреба на наркотични вещества от страна на мъжа, но към момента няма официално потвърждение от разследващите за подобни обстоятелства.

Редактор: Цветина Петкова