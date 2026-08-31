Задържаха украински гражданин на около 25 години за убийството на млада жена в апартамент в столичния квартал „Бъкстон“. Това потвърдиха за NOVA от Столичната дирекция на вътрешните работи. По неофициална информация от източници от разследването жертвата е японка на 18 г. Тя била обезглавена.

Около 7 ч. сутринта приятелят на жертвата започнал да крещи пред жилищния блок, като по думите на съседи бил в неадекватно състояние. Той счупил стъклата на две паркирани на улицата коли. В купето на едната се вижда паве.

Хората от блока подали сигнал в полицията. На място пристигнали служители на МВР, които се качили заедно с мъжа в жилището му, за да го усмирят. Там било открито тялото на починалата жена.

Снимка: Илияна Шишкова, NOVA

Към момента се изясняват обстоятелствата около смъртта ѝ. Основната версия са битови мотиви.

По думи на съседите на младата двойка те били спокойни и кротки, но често ги виждали в нетрезво състояние. Според тях има вероятност мъжът да е злоупотребявал и с наркотични вещества.

Снимка: Илияна Шишкова, NOVA

Съседка на чуждестранната двойка разказва, че двамата били във връзка и правели впечатление с външния си вид. „Двамата са в татуировки по лицето, с розови коси. Много либерална външност имат. По моята теория явно е бил под наркотично влияние и тя не искала да го пусне, защото той доста време се е разхождал. Извършеното е несъзнателно, със сигурност", коментира тя.

„Вчера този въпросният младеж го видях. Ходеше след мен и говореше. Видимо не държеше нито телефон, нито имаше слушалка, говореше нещо странно”, разказва съседка на украинеца. До момента двамата не са създавали проблеми, не е имало и скандали между тях, разказват съседите. Не знаят с какво са се издържали.

По информация на NOVA в апартамента, където е открито тялото на жертвата, са намерени украински знамена със свастики. Заподозреният е задържан за 24 часа, а разследването по случая продължава.