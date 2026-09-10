Президентът на САЩ Доналд Тръмп излезе на сцената, за да произнесе реч на откриването на необичайния конгрес на Републиканската партия в Далас преди междинните избори през ноември. В словото си Тръмп заложи на посланието, че демократите са екстремисти и с удоволствие превърна предстоящите избори в събитие, посветено изцяло на неговата личност, въпреки че ниският му рейтинг на одобрение може да навреди на партията му в оспорваните надпревари из цялата страна, отбелязва агенцията.

Тръмп свиква необичаен партиен конгрес преди междинните избори

Мнозина републиканци, включително такива, които ги очакват оспорвани надпревари, пропуснаха двудневното събитие в Далас. Други обаче се надяваха, че участието им в събитието ще ги постави под светлината на прожекторите, докато се опитват да мобилизират поддръжниците на Тръмп, въпреки че тази година името му не фигурира в бюлетините.

Снимка: БТА

„Ако предадем бъдещето на Америка на радикалните леви демократи, нашата нация ще прекара следващото десетилетие само в опити да се възстанови. Това ще бъде трагедия“, заяви Тръмп. „Гласувайте за републиканците и ще оставим света далеч зад нас за поколения напред“, добави той

Тръмп каза, че ще изплати дивидент от по 5000 долара на всеки пълнолетен гражданин на САЩ, ако републиканците запазят контрола над Конгреса на изборите през ноември.

„Ако републиканците спечелят Камарата на представителите и Сената на САЩ – и двете... благодарение на нашата огромна сила и икономически успех, ще разпределя дивидент от 5000 долара за всеки пълнолетен гражданин на САЩ“, заяви той. „Единственото условие, което поставям, е, че дивидентът, който разпределяме, трябва да бъде изразходван в Съединените американски щати“, уточни Тръмп.

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Конгресът – отчасти митинг, отчасти събитие за набиране на средства – се провежда в момент, когато републиканците се опитват да засилят ентусиазма на избирателите в последната фаза преди изборите въпреки икономическите тревоги на американците и недоволството им от войната в Иран. Значителна част от дневния ред на събитието беше изпълнена с атаки срещу демократите, които бяха описвани като комунисти, антиамериканци или дори привърженици на злото. Републиканците се нарекоха „алтернатива на здравия разум“ в борбата за запазване на контрола над Конгреса.

Снимка: БТА

„Сигурен съм, че това ще се превърне в нещо обичайно през следващите години“, заяви Тръмп относно необичайния конгрес.

Американският президент също така каза, че САЩ може да нанесат удар по иранската планина Кух-е Коланг и призовава Техеран да прояви предпазливост. „Забелязваме известна активност в (планината) Кирка. Бих посъветвал Иран да не се прави на умен, защото ще се наложи да ги ударим много силно“, заяви Тръмп.

САЩ наричат "Кирка" (Pickaxe Mountain) планината Кух-е Коланг в Иран. Тя се намира близо до силно пострадалия от въздушни удари обект за ядрено обогатяване на уран в Натанз и представлява тежко укрепен обект, в който са разположени два дълбоко вкопани тунелни комплекса. Тръмп заплашва да нанесе удари по планината поне от средата на юли.

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Повишението на цените на петрола и бензина вследствие на американско-израелската война срещу Иран, която започна през февруари, се превърна в основен проблем за Тръмп и Републиканската партия в навечерието на междинните избори в САЩ през ноември.

Републиканците получиха и неочаквана подкрепа. Сенаторът демократ от Пенсилвания Джон Фетерман се включи в конгреса чрез видеообръщение. „Винаги ще отхвърлям крайностите и социализма“, заяви той.

Снимка: БТА

Фетерман, който е в конфликт с ръководството на партията си, спомена стоманодобивната промишленост в своя щат и обеща да работи „заедно с президента Тръмп“.

Стените на баскетболната зала, където се провежда събитието, бяха покрити с плакати с лика на Тръмп, дори и в асансьорите. Мнозина от присъстващите носеха каубойски шапки и ботуши, а навсякъде се виждаха и шапки с надпис „Да направим Америка отново велика“, както и американски знамена.

Редактор: Станимира Шикова