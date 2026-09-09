Две птици от вида „майна” (вид скорец) се превърнаха в едни от най-необичайните редовни пътници в градския транспорт на Сидни. Пернатите са заснети да пътуват абсолютно спокойно, кацнали върху облегалките на седалките във влак по линията North Shore.

Първоначално журналистката Джаки Дент, която е направила видеото, помислила, че птиците са влезли случайно във вагона. Служител на железниците обаче обяснил, че двете майни са добре познати на персонала. Те са редовни пътници и имат свой утвърден маршрут – пътуват предимно между спирките Линтфийлд и Артармон.

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Птиците изглежда са се научили кога трябва да слязат, ориентирайки се по съобщенията и звуковите сигнали във влака. Кадрите с необичайните пътници бързо станаха хит в социалните мрежи.

Редактор: Мария Барабашка