Снимка: Стопкадър
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Пернатите имат точно определен маршрут и знаят на коя гара да слязат
Две птици от вида „майна” (вид скорец) се превърнаха в едни от най-необичайните редовни пътници в градския транспорт на Сидни. Пернатите са заснети да пътуват абсолютно спокойно, кацнали върху облегалките на седалките във влак по линията North Shore.
Първоначално журналистката Джаки Дент, която е направила видеото, помислила, че птиците са влезли случайно във вагона. Служител на железниците обаче обяснил, че двете майни са добре познати на персонала. Те са редовни пътници и имат свой утвърден маршрут – пътуват предимно между спирките Линтфийлд и Артармон.
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Птиците изглежда са се научили кога трябва да слязат, ориентирайки се по съобщенията и звуковите сигнали във влака. Кадрите с необичайните пътници бързо станаха хит в социалните мрежи.Редактор: Мария Барабашка
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