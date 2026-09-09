САЩ забраняват вноса на някои канадски стоки, включително млечни продукти, алкохол и мотоциклети, на фона на ескалиращия търговски спор между двете страни. Американският президент Доналд Тръмп подписа изпълнителни заповеди, забраняващи вноса на тези стоки, в отговор на "продължаващите дискриминационни мерки срещу износа" на САЩ, както се посочва в документа.

В списъка на забранените продукти са включени мотоциклети и мотопеди, концентрати от суроватъчен протеин, както и определени видове вино, бира, водка и спиртни напитки.

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Въвеждането на забраната влиза в сила от 29 септември. Тази мярка е поредната в рамките на търговския спор между двете страни, като по-рано същия ден Канада наложи мита до 50 процента върху някои американски вносни стоки.

След това Тръмп обяви, че продуктите, произведени в Канада, ще бъдат изключени от определени договори за обществени поръчки на правителството на САЩ. Независимата агенция, която контролира обществените поръчки на федералното правителство, е получила указания да премахне продуктите от Канада от своите "списъци за многократно възлагане", заяви Тръмп.

"Канадското правителство, включително канадските провинции, е забранило на американските малки предприятия и компании да продават на пазарите за обществени поръчки", написа американският президент в платформата си Truth Social. "Отсега нататък – АКО НЯМА РЕЦИПРОЧНОСТ – НЯМА ДА ИМА И ДОСТЪП!", добави той.

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Тръмп заяви, че заповедта ще остане в сила, "освен ако Канада не възстанови пълната и справедлива реципрочност за американските фермери и компании".

През август правителството му наложи мита до 50 процента върху канадски стоки на стойност около 20 млрд. долара, включително екипировка за хокей, мебели, мед и вино, което накара Канада да обяви ответни мерки. Тръмп многократно е използвал търговския спор, за да отправя по-сериозни претенции към Канада, включително като намекна, че страната би могла да се превърне в 51-вия щат на САЩ. Той публикува в Truth Social карта на Северна Америка, на която Канада е оцветена в цветовете на американското знаме.

Редактор: Станимира Шикова