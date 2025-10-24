Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че незабавно прекратява всички търговски преговори с Канада, обвинявайки страната, че е цитирала неправилно бившия президент Роналд Рейгън в рекламна кампания срещу митата.

„Фондация „Роналд Рейгън“ току-що обяви, че Канада е използвала измамно реклама, в която Рейгън се изказва негативно за митата. Tя била на стойност 75 000 000 долара. Те направиха това, само за да се намесят в решението на Върховния съд на САЩ и други съдилища. МИТАТА СА МНОГО ВАЖНИ ЗА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКАТА НА САЩ. Въз основа на тяхното скандално поведение, ВСИЧКИ ТЪРГОВСКИ ПРЕГОВОРИ С КАНАДА СЕ ПРЕКРАТЯВАТ. Благодарим Ви за вниманието към този въпрос!“, написа Тръмп в платформата Truth Social.

От началото на мандата на Тръмп през 2025 г., търговските преговори между САЩ и Канада се развиха при засилен натиск и множество сътресения. В началото Вашингтон наложи мита до 25% върху канадски стоки (с по-нисък тарифен режим - 10%, за енергийни продукти). Това беше представено като инструмент за справяне с търговски дефицит и защита на националната сигурност.

В отговор Канада приложи контрамита спрямо някои американски износни продукти.

След този етап преговорите бяха временно преустановени, за да се справят с остри спорове около цифровия данък върху големите американски технологични компании, който Канада се канеше да въведе.

В един момент президентът Тръмп обяви „спиране на всички преговори“ със страната.

Постепенно обаче двустранният диалог се възобнови, след като Канада отмени планирания налог и двете страни се съгласиха да подновят разговорите.

