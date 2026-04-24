Около 50 лични вещи на Майкъл Джексън ще бъдат предложени на търг в Париж. Колекцията включва дрехи, сценични костюми, аксесоари, автографи и дори три рисунки на самия изпълнител.

Сред най-ценните артикули е ръкавица, инкрустирана с кристали Сваровски. Тя е оценена на между 100 и 150 хиляди евро. В търга ще бъдат добавени и костюми, свързани с култови видеоклипове на изпълнителя.

Всички предмети са събирани в продължение на десетилетия от норвежки колекционер. Интересът към живота и кариерата на Краля на попа се засилва и заради предстоящата премиера на биографичния филм „Майкъл”.

Редактор: Ивета Костадинова